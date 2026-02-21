Paralimpiadi nella bufera Ucraina Estonia e Cechia boicotteranno l' apertura

Da agi.it

Gli atleti ucraini, insieme a quelli di Estonia e Cechia, hanno deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Milano-Cortina, prevista il 6 marzo all’Arena di Verona. La loro scelta nasce dalla protesta contro il permesso dato agli atleti russi di competere sotto la propria bandiera e inno. Questa decisione ha rafforzato il fronte di nazioni che contestano la presenza russa nelle competizioni. La protesta si fa sentire in un momento di grande tensione.

AGI - Cresce il  fronte anti-russo e bielorusso  ai  Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina  dopo la decisione degli atleti paralimpici ucraini di  boicottare la cerimonia di apertura  in programma il  6 marzo all'Arena di Verona  per protestare contro la decisione del  Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc)  di consentire agli  atleti russi  di gareggiare sotto la propria bandiera e inno nazionale.    La decisione del  boicottaggio  è stata annunciata dal  Comitato paralimpico nazionale ucraino. Nella comunicazione dello  sport paralimpico ucraino, si parla di "boicottaggio" della  cerimonia di apertura  dei  XIV Giochi paralimpici invernali  con la richiesta "che la  bandiera ucraina  non venga utilizzata durante la  cerimonia di apertura ".🔗 Leggi su Agi.it

