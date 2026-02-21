Paralimpiadi nella bufera Ucraina Estonia e Cechia boicotteranno l' apertura

Gli atleti ucraini, insieme a quelli di Estonia e Cechia, hanno deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Milano-Cortina, prevista il 6 marzo all’Arena di Verona. La loro scelta nasce dalla protesta contro il permesso dato agli atleti russi di competere sotto la propria bandiera e inno. Questa decisione ha rafforzato il fronte di nazioni che contestano la presenza russa nelle competizioni. La protesta si fa sentire in un momento di grande tensione.

AGI - Cresce il fronte anti-russo e bielorusso ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina dopo la decisione degli atleti paralimpici ucraini di boicottare la cerimonia di apertura in programma il 6 marzo all'Arena di Verona per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la propria bandiera e inno nazionale. La decisione del boicottaggio è stata annunciata dal Comitato paralimpico nazionale ucraino. Nella comunicazione dello sport paralimpico ucraino, si parla di "boicottaggio" della cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali con la richiesta "che la bandiera ucraina non venga utilizzata durante la cerimonia di apertura ".🔗 Leggi su Agi.it

