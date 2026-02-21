Paralimpiadi nella bufera Ucrania Estonia e Chechia boicotteranno l' apertura

Gli atleti paralimpici ucraini, accompagnati da rappresentanti di Estonia e Repubblica Ceca, hanno deciso di non partecipare all'apertura dei Giochi di Milano-Cortina prevista il 6 marzo all'Arena di Verona. La protesta nasce dalla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere agli atleti russi di gareggiare con bandiera e inno propri. Questa scelta ha provocato un intenso dibattito tra le nazioni coinvolte e ha portato a un forte rifiuto di partecipare. La tensione si fa sentire in vista dell'evento.

AGI - Cresce il fronte anti-russo e bielorusso ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina dopo la decisione degli atleti paralimpici ucraini di boicottare la cerimonia di apertura in programma il 6 marzo all'Arena di Verona per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la propria bandiera e inno nazionale. La decisione del boicottaggio è stata annunciata dal Comitato paralimpico nazionale ucraino. Nella comunicazione dello sport paralimpico ucraino, si parla di "boicottaggio" della cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici invernali con la richiesta "che la bandiera ucraina non venga utilizzata durante la cerimonia di apertura ".