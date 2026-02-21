Paralimpiadi | Abodi frena Russia e Bielorussia spunta richiesta

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha criticato la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere agli atleti di Russia e Bielorussia di gareggiare, nonostante le tensioni in corso. Abodi ha definito inaccettabile questa scelta e ha chiesto una revisione immediata, sottolineando come la partecipazione possa influire sulla credibilità delle Paralimpiadi. La questione ha sollevato molte proteste tra gli organizzatori e le associazioni sportive italiane. La polemica continua a dividere opinioni e ancora si discute sulla posizione ufficiale.

Il Ministro dello Sport e della Gioventù, Andrea Abodi, ha espresso stupore e speranza in una revisione della decisione del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) di consentire la partecipazione di atleti provenienti da Russia e Bielorussia alle competizioni, inclusi i prossimi Giochi Paralimpici. La questione solleva un acceso dibattito a livello internazionale, toccando temi di inclusività, responsabilità e geopolitica dello sport. La reazione del Ministro Abodi, giunta in un contesto internazionale particolarmente teso, riflette la complessità della situazione. L’IPC ha infatti optato per un approccio che permette agli atleti neutrali di partecipare sotto bandiera neutrale, una scelta che mira a preservare l’integrità dei Giochi e a non penalizzare gli atleti individualmente, pur mantenendo una posizione ferma nei confronti delle azioni dei governi coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

