Sospensione revocata | Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiere

La sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione. Dal 6 al 15 marzo, sei atleti di Mosca, tra cui il campione Alexey Bugaev, e quattro di Minsk entreranno in gara. La decisione arriva dopo che le autorità sportive hanno esaminato le ultime verifiche sui requisiti di sicurezza e integrità delle competizioni.
Sospensione revocata. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo pooimi sei atleti russi e quattro bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e il proprio inno. Quindi non saranno più neutrali. La conferma giunge dall'International Paralympic Committee (Ipc) che al comitato paralimpico russo sono stati assegnati sei posti: due nello sci alpino (uno maschile, uno femminile), due nello sci di fondo (uno maschile, uno femminile) e due nello snowboard (entrambi maschili). Al comitato paralimpico bielorusso sono stati assegnati quattro posti in totale, tutti nello sci di fondo (uno maschile e tre femminili).
Rebecca Passler, revocata la sospensione per doping: la biathleta riammessa alle Olimpiadi 2026Rebecca Passler, la biathleta di Brunico, è stata riammessa alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina dopo la revoca della sospensione per doping decisa dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab).
