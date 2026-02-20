Il Coni ha deciso di far tornare Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi, causando sdegno tra molti. La scelta ha suscitato polemiche tra atleti e associazioni che chiedono una presa di posizione più netta. La decisione riguarda anche il riammissione di atleti russi e bielorussi, che potranno partecipare in alcune discipline. Nel frattempo, il Comitato italiano ha scelto Lisa Vittozzi come portabandiera per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. La situazione continua a dividere opinioni e a far discutere sul futuro delle competizioni.

Festeggiare è sempre bello, però i bulli proprio no. C'è squalifica e squalifica, così bene non va E’ il giorno in cui il Coni annuncia che i due portabandiera italiani per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona saranno Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nella 10 km a inseguimento del biathlon, e Davide Ghiotto, oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio, onore ai campioni. Ma nel giorno in cui le Olimpiadi si avviano al gran finale con le belle bandiere di ogni nazione, pronte a lasciare il posto ai Giochi paralimpici invernali che debutteranno il 6 marzo, ecco che dagli organizzatori, il Comitato paralimpico internazionale, arriva un osceno insulto, e senza plausibile giustificazione, ai valori stessi dell’olimpismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’ingiustificata scelta dell’Ipc di riammettere Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi

Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi: IPC ammette atleti con bandiera e inno, riaccende il dibattito sport-politica.L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando con sé la propria bandiera e inno nazionale.

Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiereLa sospensione delle atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi è stata revocata, permettendo loro di partecipare nuovamente alla competizione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.