Paperdi Juvecaserta sfida d’alta quota a San Severo

Tempo di lettura: 3 minuti È uno scontro tra due squadre di alta classifica quello in programma domani, domenica, nel palasport "Falcone e Borsellino" di San Severo tra la locale formazione dell'Allianz e la Paperdi Juvecaserta. La squadra foggiana ha un bilancio di otto vittorie e quattro sconfitte ed attualmente occupa la sesta posizione in classifica, in coabitazione con Faenza, con quattro punti di distacco dai bianconeri. " Più di un osservatore – evidenzia coach Lardo – ritiene che S. Severo sia la sorpresa del campionato. Diciamo, invece, che è una bella realtà del nostro campionato, perché è già dall'anno scorso che lavorano bene, con una squadra giovane e con una bella mentalità e oggi stanno raccogliendo i frutti di questo lavoro.

