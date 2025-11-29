Paperdi Juvecaserta sfida d’alta quota a San Severo
Tempo di lettura: 3 minuti È uno scontro tra due squadre di alta classifica quello in programma domani, domenica, nel palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo tra la locale formazione dell’Allianz e la Paperdi Juvecaserta. La squadra foggiana ha un bilancio di otto vittorie e quattro sconfitte ed attualmente occupa la sesta posizione in classifica, in coabitazione con Faenza, con quattro punti di distacco dai bianconeri. “ Più di un osservatore – evidenzia coach Lardo – ritiene che S. Severo sia la sorpresa del campionato. Diciamo, invece, che è una bella realtà del nostro campionato, perché è già dall’anno scorso che lavorano bene, con una squadra giovane e con una bella mentalità e oggi stanno raccogliendo i frutti di questo lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
️ #InfoBiglietti ️ Per questa partita: NON sono previsti accrediti di alcun tipo. Restano validi gli abbonamenti. Biglietto UNICO a €10. Ci siamo! Sono ufficialmente in vendita i tagliandi per Allianz Pazienza San Severo 🆚 Paperdi Juvecaserta 20 - facebook.com Vai su Facebook
Paperdi Juvecaserta, sfida al fanalino di coda Fabriano. "Ma non guardiamo la classifica" - Dopo la doppia trasferta in Toscana, la Paperdi Juvecaserta torna al palaPiccolo e domani sera alle 18 affronta la Ristopro Fabriano nel tredicesimo turno di andata del campionato di serie B nazionale ... Segnala casertanews.it
Serie B - Paperdi Caserta, big match a Livorno contro la Verodol - Nuova trasferta in Toscana per la Paperdi Juvecaserta che domenica sarà ospite al palasport "B. Secondo pianetabasket.com
Juvecaserta, Saturday night d'altissima quota: c'è la sfida alla capolista Latina - match della decima giornata di andata del campionato di serie B nazionale va in scena domani sera, sabato, alle 21:00 al palaPiccolo di viale Medaglie d’oro, dove la Paperdi Juvecaserta ... casertanews.it scrive