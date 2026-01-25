Paolo Berlusconi ha annunciato che voterà sì al prossimo referendum, motivando la sua scelta con l’appoggio di Silvio Berlusconi e il ritenuto bisogno di migliorare il funzionamento della giustizia. In occasione di un convegno, ha condiviso pubblicamente il suo sostegno, evidenziando l’importanza di una riforma che, a suo avviso, può contribuire a un sistema più efficace. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico in vista della consultazione di marzo.

“Voterò sì perché l’ha detto Silvio. E poi perché è giusto”. A margine del convegno in memoria della “discesa in campo”, Paolo Berlusconi, fratello del fondatore di Forza Italia scioglie le riserve ed esprime pubblicamente il suo sostegno al sì in vista del referendum di marzo. “Sarà votato dal più del 60 per cento degli italiani – risponde alla domanda del Fattoquotidiano.it – è un referendum che deve sentire ciascuno di noi sulla pelle. Credo che le vicende che si stanno verificando in questi giorni siano la riprova che la giustizia oggi non funziona”. L'articolo Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Paolo Berlusconi: “Voterò sì perché l’ha detto Silvio. La giustizia non funziona” – Video

