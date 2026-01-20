L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 | Investire in conoscenza è investire in democrazia

L’Aquila è stata scelta come Capitale italiana della Cultura 2026, un riconoscimento che sottolinea il valore della sua storia e delle sue tradizioni. In occasione dell’apertura ufficiale, il Presidente Sergio Mattarella ha evidenziato l’importanza di investire nella conoscenza come base della democrazia. Questo anno rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo sociale e culturale della città.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ufficialmente all'apertura dell'anno che vede l'Aquila protagonista come Capitale italiana della Cultura. Al suo arrivo, il sindaco Pierluigi Biondi ha omaggiato il Capo dello Stato con una copia della Perdonanza di Celestino V, un gesto simbolico che lega immediatamente l'evento alle radici storiche profonde della città abruzzese. Un riconoscimento che coinvolge "l'intera collettività". Durante il suo intervento all'Auditorium, Mattarella ha evidenziato la presenza del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esprimere un concetto imprescindibile: il legame indissolubile tra lo sviluppo economico e quello culturale.

L’Aquila e la forza della cultura: dal sisma al futuro, un anno da Capitale italiana della Cultura - L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 si presenta così non come un titolo da esibire, ma come un processo vivo, partecipato, che chiama la cultura a essere motore di convivenza, incontro e ... turismoitalianews.it

Con l’Aquila capitale della cultura 2026 la ricostruzione non è più un simbolo astratto ma un esempio concreto di rinnovamento e rinascita. E il lavoro che in questi anni il governo sta portando avanti sul fronte della rigenerazione del Centro Italia e dei comu - facebook.com facebook

#Repost @GianGinoble È stato un onore cantare per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresentando l’Abruzzo in un momento così significativo. x.com

