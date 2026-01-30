Iran Trump vuol dialogare con Teheran ma i rischi restano altissimi

Donald Trump ha confermato di aver parlato con l’Iran, dopo aver annunciato di volerlo fare e aver detto che sarebbe “fantastico” evitare l’uso della forza. La notizia ha sorpreso molti, considerando le tensioni tra gli Stati Uniti e Teheran. I rischi di un’escalation restano alti, ma il tentativo di dialogo sembra ancora in corso.

Oggi Trump ha detto di aver parlato con l’Iran, dopo che ieri aveva dichiarato di avere intenzione di farlo e che “sarebbe fantastico” non usare la forza. Probabile che il dialogo cui ha fatto riferimento sia stato indiretto, tanti infatti a mediare, tra cui il Timesofisrael annovera l’Arabia Saudita, che sta smistando messaggi tra le parti, mentre ieri, è stato il turno della Turchia a offrirsi ufficialmente come tramite. Una proposta seria, avvenuta durante la visita del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ad Ankara, che si è intrecciata con la telefonata tra il presidente turco Recep Erdogan e il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian: uno scambio di vedute per rafforzare i rapporti tra i due Paesi e trovare vie di de-escalation. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran. Trump vuol dialogare con Teheran, ma i rischi restano altissimi Approfondimenti su Iran Teheran Iran news, Trump: “Contatti con Teheran, sarebbe fantastico non doverli attaccare”. Ma i media: “Manca poco, Israele si prepara” Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver avuto alcuni colloqui con l’Iran di recente. Trump minaccia l’Iran e chiede la rinuncia al nucleare. Ma Teheran non negozia Donald Trump torna a lanciare minacce all’Iran. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia Ultime notizie su Iran Teheran Argomenti discussi: Gaza, Trump: L'Italia vuole far parte del Board of Peace. Israele accetta invito; Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla situazione in Iran; La mattanza non è finita. In Iran il dialogo si allontana, la portaerei Usa si avvicina; Il regime si regge solo sulla violenza. Ma Trump non vuole decapitazioni. Trump apre al dialogo con Teheran. Ma le portaerei sono arrivate in Medio Oriente pronte a colpireTrump apre al dialogo con Teheran. Ma le portaerei sono arrivate in Medio Oriente pronte a colpire l'Iran di Khamenei. lanotiziagiornale.it L'Armada avanza, il Golfo frena. Trump muove le navi e intima all'Iran un accordo (non si sa bene su cosa)Prima di scatenare un attacco senza precedenti, il presidente sembra voler concedere una possibilità alla diplomazia, pressato dai paesi arabi, tra cui ... huffingtonpost.it Trump tende la mano all’Iran: "Spero di non dover attaccare, attivati i canali diplomatici". Ma per il New York Times, il tycoon non ha rinunciato al blitz e sta valutando ogni opzione militare facebook #TG2000 - #Iran, il nemico alle porte. #Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare” #30gennaio #TV2000 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.