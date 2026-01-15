Panetta | crescita modesta si investa in istruzione

Secondo il presidente Panetta, l’Italia deve puntare su un investimento maggiore in istruzione e ricerca. Favorire l’aumento dei laureati e garantire loro retribuzioni competitive rispetto agli altri Paesi europei sono passi fondamentali per sostenere una crescita economica stabile e sostenibile nel lungo termine. Un impegno che richiede risorse aggiuntive e una politica mirata a valorizzare il capitale umano e l’innovazione.

L'Italia ha bisogno di più laureati e di retribuirli in maniera adeguata o comunque in linea con quelli degli altri Paesi europei, oltre a destinare maggiori risorse finanziarie all'università e alla ricerca, se vuole garantire una "crescita stabile" dell'economia. All'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, chiede di aumentare la spesa in istruzione e ricerca. L'istruzione infatti genera "elevati ritorni economici e sociali", dice. L'Italia ha mostrato miglioramenti della sua economia e anche il Sud è cresciuto negli ultimi anni, ricorda.

