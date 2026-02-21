Pancreatite fulminante addio al giovane calciatore italiano
Un giovane calciatore italiano ha perso la vita a causa di una pancreatite fulminante. La malattia si è sviluppata rapidamente, sorprendendo tutti, anche i medici. Nonostante le cure tempestive, le sue condizioni si sono aggravate in poche ore. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e tifosi, che ancora non riescono a credere alla perdita improvvisa. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport.
La morte arriva sempre come un’interruzione improvvisa, ma quando colpisce un giovane lascia dietro di sé qualcosa di più profondo del dolore: lascia incredulità. A Rombiolo, nel cuore della provincia di Vibo Valentia, la scomparsa di Fabio Petrolo ha scosso una comunità intera, abituata a vederlo sui campi di provincia, tra allenamenti serali e partite giocate con la dedizione di chi considera il calcio dilettantistico una parte essenziale della propria identità. Aveva solo 32 anni, e la sua morte ha trasformato una storia di passione sportiva in una tragedia che ha colpito amici, familiari e compagni di squadra. 🔗 Leggi su Tvzap.it
