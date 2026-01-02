Crans Montana tra i feriti c’è anche un giovane calciatore italiano | Ho visto cose orribili

Nella notte di Capodanno, un incendio ha causato la morte di 47 persone nella stazione sciistica svizzera di Crans Montana. Tra i feriti si trova anche un giovane calciatore italiano, che ha riferito di aver assistito a scene terribili. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei locali pubblici in aree di grande affluenza.

Tajani a Crans Montana: "I feriti non identificati ora sono tre, ma sei italiani sono ancora dispersi" - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine di un incontro con le famiglie dei ragazzi rimasti coinvolti nel tragico incendio di Crans ... msn.com

Crans-Montana, un centinaio di feriti in condizioni critiche - Montana entrano ed escono dal Centro congressi dove sanitari, psicologi e forze di polizia li attendono per dare loro notizie sulla ... livesicilia.it

Crans Montana, Eliot Thelen: «Ho visto cose orribili» x.com

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

