Crans Montana tra i feriti c’è anche un giovane calciatore italiano | Ho visto cose orribili

Nella notte di Capodanno, un incendio ha causato la morte di 47 persone nella stazione sciistica svizzera di Crans Montana. Tra i feriti si trova anche un giovane calciatore italiano, che ha riferito di aver assistito a scene terribili. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei locali pubblici in aree di grande affluenza.
Sono 47 i morti dell’incendio che si è verificato nella notte di Capodanno in un locale della nota stazione sciistica svizzera di Crans Montana, a circa due ore dalla capitale Berna. Un bilancio pesantissimo, destinato a segnare per sempre l’inizio del nuovo anno, che secondo la polizia comprende anche circa un centinaio di feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. La tragedia si è consumata mentre all’interno del locale erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo, in un contesto che avrebbe dovuto essere di svago e leggerezza. Le prime informazioni ufficiali hanno contribuito a chiarire la cornice dell’accaduto, escludendo fin da subito piste più allarmanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
