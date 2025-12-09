pallanuoto il brescia vince ed aggancia la pro recco in vista dello scontro diretto in serie a1

Nel weekend della dodicesima giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, il Brescia conquista una vittoria importante contro Trieste, agganciando in vetta alla classifica la Pro Recco. I lombardi, con un punteggio di 17-10, si preparano ora allo scontro diretto di venerdì sera, che deciderà la leadership del campionato.

Prosegue la dodicesima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, che vede il Brescia agganciare in testa alla classifica a punteggio pieno la Pro Recco: i lombardi regolano Trieste per 17-10 e tornano al primo posto assieme ai liguri in attesa dello scontro diretto di venerdì sera. Rafforza il quarto posto il sempre più sorprendente Posillipo, che passa in casa dell’ Ortigia per 14-17 e sale a quota 23, portandosi a +5 proprio sul Trieste, che viene anche agganciato dal Quinto, corsaro in casa della Florentia, sconfitta a domicilio per 10-15. Vince in trasferta anche il De Akker Team, che passa in casa del Nuoto Salerno per 9-15 e lo stacca in classifica, salendo a quota 16. 🔗 Leggi su Oasport.it