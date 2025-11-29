Pallanuoto A2 maschile | Evomet Vela Ancona peccato di gioventù | vince Torino 13-12 sul filo di lana
ANCONA - Peccato di gioventù della Evomet Vela Ancona che nel finale di gara contro il Torino 81 getta via la partita, sbagliando gol facili e permettendo ai piemontesi l’unico vantaggio di tutta la sfida, quello che però assegna loro i tre punti. Ai dorici non bastano le prove superlative di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pallanuoto News Si è svolto nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 Novembre un Common Training di alti contenuti tecnici per la nostra compagine giovanile maschile nella città di Fiume in Croazia giocando una serie di partite con il VK Primorje Erste Bank - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona attende sabato la visita del Torino 81 - Partita ricca di insidie per la squadra di coach Pieroni, reduce dal bel successo nella vasca di Recco contro il Bogliasco, opposta alla formazione piemontese che sta affrontando una stagione di rinno ... Secondo today.it
A2 M. La quarta giornata. Risultati e tabellini - Nel girone Nord derby ligure d'alta classifica con la Chiavari Nuoto, al comando a punteggio pieno, impegnata alle 15: ... Segnala federnuoto.it
Pallanuoto A2 maschile, debutto interno felice per la Evomet Vela Ancona: Bergamo battuta 19-11 - Nella prima sfida stagionale al Passetto, i dorici partono forte, subiscono il rientro degli orobici ma con una decisa accelerazione nell'ultima frazione di gioco mettono al sicuro il successo ... Riporta anconatoday.it