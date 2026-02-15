Pallamano Cassano Magnago non sbaglia nella 19ma giornata Siracusa resta avanti a Fasano

Cassano Magnago conquista tre punti fondamentali contro una squadra in difficoltà, a causa di un infortunio che ha limitato le sue scelte in campo. La squadra ha mostrato grande determinazione e concretezza, portando a casa una vittoria senza troppi rischi. Nel frattempo, Siracusa mantiene il primo posto, lasciando Fasano indietro di qualche lunghezza. La partita tra le due formazioni ha regalato colpi di scena e momenti intensi, coinvolgendo il pubblico con azioni veloci e decisivi.

Non mancano le emozioni nella 19ma giornata di Serie A per quanto riguarda la regular season 202526. Cassano Magnago non sbaglia e mantiene il primato in classifica riuscendo a primeggiare nel difficile derby contro la neo promossa Metelli Cologne (31-28). Il Pala Tacca incorona quindi i padroni del campionato, mentre il Pala Chiarbola di Trieste vede svettare Raimond Sassari. L'équipe sarda non sbaglia contro sul campo triestino (28-36) e riesce a mantenere tre punti di scarto in campionato nei confronti di Teamnetwork Albatro Siracusa. Il team diretto Vito Fovio disputa un solido primo tempo e successivamente non lascia scampo al ritorno di Brixen, il margine al termine del match è comunque di soli due punti (34-32).