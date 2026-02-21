Palermo-Südtirol 3-0 le pagelle | Ranocchia dirige Le Douaron corre e segna

Palermo conquista una vittoria netta contro il Südtirol, segnando tre gol senza subire reti. Ranocchia guida la difesa e dà sicurezza alla squadra, mentre Le Douaron corre e segna un gol decisivo. La partita si gioca al Barbera, dove i rosanero dimostrano determinazione e migliorano il record storico della stagione. Il successo rafforza la posizione in classifica e dà fiducia ai giocatori. La prossima partita si avvicina, e il team si prepara a mantenere il ritmo.

Splendido successo dei rosa al Barbera: il numero dieci conferma la grande crescita, il francese dà profondità e firma il raddoppio. Bene anche la difesa, Palumbo offre giocate di qualità Netto successo dei rosanero al Barbera contro il Sudtirol: 3-0 senza appello per gli altoatesini, importante vittoria per la squadra di Inzaghi che centra un record storico. Sono otto le partite di fila vinte in casa: una striscia del genere non era mai stata registrata. Bene la difesa, reparto quasi impenetrabile. Ranocchia orchestra perfettamente la manovra, Le Douaron garantisce profondità al reparto. Joronen 6,5: Reattivo al 6’ sul tiro di Casiraghi, nella ripresa è sicuro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle: Ranocchia segna e costruisce, Pohjanpalo sempre devastantePalermo ha battuto l’Entella 3-0 al Barbera, un risultato che rafforza la posizione dei rosanero in classifica. Palermo, prova di forza: Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia stendono il BariIl Palermo va a Bari e conquista una vittoria netta. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Palermo-Südtirol: 3-0, crolla l'imbattibilità biancorossa; Focus avversario | Palermo–Südtirol: al Barbera serve un’altra prova di forza; FINALE! Palermo-Virtus Entella 3-0: tris rosanero al Barbera; Palermo-Virtus Entella 3-0: risultato finale e highlights. Palermo show al Barbera: 3-0 al Südtirol e -2 dal FrosinoneSegui Palermo-Südtirol in diretta dal Renzo Barbera. Cronaca live, aggiornamenti in tempo reale, gol e momenti chiave della 26ª giornata di Serie B ... ilovepalermocalcio.com Palermo- Südtirol 3-0, i rosanero a valanga lanciano un chiaro segnale: per la A c’è anche Inzaghidi Riccardo Pomiato Un chiaro segnale al campionato. Il Palermo batte il Südtirol 3-0 e si avvicina alla promozione diretta. Sul treno per la A vogliono salire anche i rosanero. La sblocca Joel Pohjan ... trivenetogoal.it Prossima partita 26ª giornata Serie BKT FC Südtirol Sabato 21 Febbraio Fischio d'inizio ore 15:00 Stadio "Renzo Barbera" - Palermo DAZN #siamoaquile #PalermoSudtirol - facebook.com facebook I LOVE PALERMOCALCIO x.com