Palermo Cie a rischio | 100 mila richieste uffici sotto pressione

Palermo sta affrontando una crisi nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie), con oltre 100.000 richieste di rinnovo in sospeso. La pressione sugli uffici è alta, mentre si avvicina la scadenza del 3 agosto 2026, data in cui i documenti cartacei diventeranno inutilizzabili. L’afflusso di pratiche rallenta le procedure e mette a rischio la gestione dell’emergenza. La città si prepara a un aumento dei controlli e delle operazioni di identificazione.

Crisi Cie a Palermo: Tempi Lunghi e Uffici Sotto Pressione per la Nuova Carta d'Identità. Palermo è in allerta per l'imminente scadenza dei documenti d'identità cartacei, prevista per il 3 agosto 2026. L'amministrazione comunale ha annunciato un piano di potenziamento degli uffici anagrafici, con l'aggiunta di dieci nuove postazioni per il rilascio della carta d'identità elettronica (Cie), ma la situazione attuale è già definita critica e solleva dubbi sulla capacità di gestire l'ondata di richieste prevista. La carenza di personale e le procedure burocratiche potrebbero compromettere l'efficienza del servizio e creare disagi significativi per i cittadini. A Palermo, circa 100 mila residenti vogliono ottenere la Carta d'Identità Elettronica entro il 2026, causando un sovraccarico negli uffici comunali.