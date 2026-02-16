Palermo corsa alla CIE | 100 mila residenti entro il 2026 uffici comunali sotto pressione e richiesta di più personale
A Palermo, circa 100 mila residenti vogliono ottenere la Carta d’Identità Elettronica entro il 2026, causando un sovraccarico negli uffici comunali. La richiesta cresce così rapidamente che i dipendenti devono lavorare anche nei fine settimana per smaltire le pratiche. La situazione ha portato alla richiesta di assumere più personale per gestire l’afflusso.
Palermo Controtempo: 100 Mila Cittadini in Corsa alla Carta d'Identità Elettronica, Uffici Comunali Sotto Pressione. Palermo è nel pieno di una sfida amministrativa: circa 100 mila residenti devono sostituire la carta d'identità cartacea con quella elettronica entro agosto 2026. L'afflusso negli uffici comunali è in aumento, sollevando preoccupazioni sull'efficienza del servizio e spingendo il consigliere comunale Natale Puma a chiedere un intervento urgente per potenziare gli organici. L'Ondata di Richieste e la Scadenza del 3 Agosto 2026. La transizione dalla carta d'identità cartacea alla carta d'identità elettronica (CIE) è un processo nazionale che sta mettendo a dura prova le amministrazioni locali.
Uffici comunali senza riscaldamento: malori fra il personale, la Cisl Fp chiede di spostare gli uffici o attivare lo smart working
Dal novembre scorso, i dipendenti comunali di Chieti affrontano quotidianamente ambienti di lavoro privi di riscaldamento, causando disagio e malori.
Marche, Pronto Soccorso sotto pressione: Ugl chiede più posti letto e sicurezza per il personale sanitario.
Nelle Marche, il Pronto Soccorso è sotto stress a causa dell'elevato afflusso di pazienti.
