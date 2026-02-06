Nel mondo dei cocktail, una fetta di limone o d’arancia si rivela più rischiosa di quanto sembri. Matteo Bassetti avverte: queste fette, che spesso si usano per decorare, possono contenere batteri fecali. In alcuni casi, sono tra le fonti più elevate di contaminazione. Meglio evitare di mettere la fetta nel bicchiere, per non rischiare di portare a casa qualche problema di salute.

Potrà pure dare quel tocco in più al proprio drink o anche essere semplicemente un dettaglio “glamour”, ma quella fettina di limone o d’arancia che galleggia nel bicchiere potrebbe celare nemici “invisibili” della nostra salute. A lanciare l’allarme sui social è Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, secondo il quale le guarnizioni di frutta nei cocktail sarebbero tra gli oggetti con la più alta concentrazione di batteri fecali, tra cui il temibile Escherichia coli. “Vi sarà sicuramente capitato di volere una fettina di limone o d’arancia dentro una bibita”, dice l’infettivologo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Batteri fecali nel cocktail? Meglio evitare la fetta di limone o di arancia nel drink. Matteo Bassetti: “E’ una delle cose che ne contiene di più in assoluto”

