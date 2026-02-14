Legge sulla Montagna Pago Veiano nel Cuore | L’opposizione prende fischi per fiaschi Ormai sono imbarazzanti

Pago Veiano ha ottenuto il riconoscimento come Comune montano, ma l’opposizione reagisce con durezza e accuse. Il motivo è la recente legge sulla Montagna, che per alcuni rappresenta un passo avanti, ma per altri crea confusione. L’amministrazione comunale definisce le critiche dell’opposizione “imbarazzanti”, sottolineando come siano fuori luogo. La polemica si accende anche dopo la pubblicazione di un comunicato, che viene giudicato come un tentativo di mettere in cattiva luce la decisione presa. Intanto, i cittadini osservano attentamente, aspettando sviluppi concreti sul futuro del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti "Accogliamo con sorpresa, e con un certo sorriso, amaro, l'ennesimo comunicato dell'opposizione, questa volta sul riconoscimento di Pago Veiano come Comune montano. Sorridiamo perché, ancora una volta, si confondono concetti elementari e si prendono fischi per fiaschi". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di maggioranza Pago Veiano nel Cuore. "La Legge 131 del 2025 ridefinisce il perimetro dei Comuni montani su base nazionale. Grazie a un'interlocuzione istituzionale con il Ministro Calderoli, si è ottenuto un riconoscimento che porterà benefici reali a famiglie, imprese, giovani, scuole e perfino al sistema sanitario locale.