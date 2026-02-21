Pagelle Juve Como | Openda assente Di Gregogio da incubo! Brillano Vojvoda e Caqueret

Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Sacchi sulle italiane ai playoff di Champions: «Le partite d’andata ci hanno detto una cosa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Voto a Juve Como: Vojvoda e Caqueret protagonisti, Di Gregorio in difficoltà

Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda, raddoppia Caqueret!Vojvoda segna il primo gol per il Como al 12’ dopo un errore della Juventus, che permette ai padroni di casa di partire in vantaggio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Pio Esposito entra e segna, bene McKennie; La Juve di Spalletti: senza Di Gregorio, David, Openda e... Lo mosse del tecnico sul mercato; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinato; La Juve, Spalletti e i cinque problemi senza soluzione.

Juventus-Como 0-2, le pagelle: Yildiz sconsolato (5), Openda innocuo (4), Conceicao ci prova (6). Di Gregorio, ma che fai? (5)La sfida tra Juventus e Como si è risolta con il successo dei lariani per 2-0. Decisive le reti di Vojvoda nella prima frazione di gioco e di Caqueret nella ripresa (in contropiede ... leggo.it

Juventus-Como 0-2 pagelle: Vojvoda crea e Caqueret completa, Madama confusa, Fabregas in ParadisoSerie A 2025-26, 26a giornata, Juventus-Como, 0-2, i top e flop: Openda, Koopmeiners, McKennie e Di Gregorio i peggiori in campo. Reti di Vojvoda e Caqueret. Da Cunha il migliore. sport.virgilio.it

Disastro #Juventus all'Allianz Stadium: nelle pagelle pesano i voti bassissimi. Pomeriggio da dimenticare per la squadra di #Spalletti, che affonda sotto i colpi del #Como tra errori individuali e una prestazione collettiva insufficiente. #Juventusnews24 - facebook.com facebook

Pagelle #Juve: #Cabal affossa tutti, #Kelly disastroso, #Yildiz desaparecido e che peccato #Koopmeiners! x.com