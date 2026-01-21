Pagelle Juventus-Benfica | Thuram e McKennie decidono Di Gregorio salva

La Juventus ha battuto il Benfica 2-0 all’Allianz Stadium nella settima giornata di Champions League 202526. La vittoria, maturata nella ripresa, si è basata sulle prestazioni di giocatori come Thuram e McKennie, mentre Di Gregorio si è distinto con interventi decisivi. La partita ha evidenziato momenti di solidità e alcune difficoltà, offrendo un quadro complessivo delle capacità e delle criticità dei bianconeri in questa fase della competizione.

La Juventus supera il Benfica per 2-0 all’Allianz Stadium di Torino, nella settima giornata della League Phase di Champions League 202526: una vittoria costruita nella ripresa, che prende forma anche attraverso le prestazioni individuali dei bianconeri, tra conferme, picchi di rendimento e qualche passaggio a vuoto. Il successo europeo della Juventus nasce da una gestione complessiva solida, ma come sempre sono i dettagli a fare la differenza. Alcuni singoli alzano il livello nel momento decisivo, altri faticano a trovare continuità. Ecco i giudizi ai protagonisti della serata. Le pagelle della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Pagelle Juventus-Benfica: Thuram e McKennie decidono, Di Gregorio salva Juventus-Benfica, formazioni ufficiali: Thuram e Di Gregorio dal 1’Alle 21:00, allo Juventus Stadium, si disputa la settima giornata della fase a gironi di Champions League tra Juventus e Benfica. Leggi anche: Juventus-Benfica 2-0: Thuram e McKennie lanciano i bianconeri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Thuram: 'Benfica grande squadra. Non facciamo calcoli'; Inter-Arsenal 1-3, pagelle: Sucic lascia il segno, Thuram no. Saka incanta; Cagliari-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Mazzitelli fa impazzire l'Unipol Domus, Yildiz ci prova ma non basta, Koopmeiners e David deludono; Le pagelle di Juventus-Cremonese: McKennie straripante, Audero l’unico a salvarsi tra gli ospiti. Juventus-Benfica 2-0, le pagelle dei bianconeri: Thuram essenziale (7), sprint Conceicao (7), David impalpabile (5)La sfida Juventus-Benfica, valida per la penultima giornata della regular season di Champions League, si è risolta con la vittoria dei bianconeri per 2-0. Decidono le reti di Thuram ... msn.com PAGELLE e TABELLINO Juventus-Benfica 2-0: McKennie insostituibile, Pavlidis fantozzianoJuventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (70? Cabal); Thuram, Locatelli (86? Koopmeiners); McKennie, Miretti (46? Conceicao), Yildiz (82? Kostic); David (70? Openda). A ... calciomercato.it PAGELLE JUVENTUS: Cagliari 1 - Juventus 0 a cura di Andrea Caropreso #LBDV - facebook.com facebook Le pagelle di #JUVENTUS #PARMA #UNDER17 I giudizi completi x.com

