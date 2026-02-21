PAGELLE e TABELLINO Lecce-Inter 0-2 | Dimarco fa quello che vuole Pio Esposito alla Toni Flop Gandelman Sucic esce tardi

Voti, top e flop del match valevole per la 26esima giornata di Serie A L’ Inter sbanca il ‘Via del Mare’ e allunga a +10 sul Milan, impegnato domani in casa contro il Parma. Il muro del Lecce dura ben oltre le previsioni: a un quarto d’ora dal termine arriva infatti la rete del subentrato Mkhitaryan, sei più tardi quella di Akanji (come l’armeno entrato al 60?) che blinda una vittoria importante anche per il morale in vista del ritorno Champions col Bodo Glimt. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giustoNella sfida di recupero della 16ª giornata, l'Inter ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Lecce, grazie a un gol di Pio Esposito.

PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illudeL'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A.

Milan-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Fullkrug provvidenziale, Pulisic appannato, Leao a mezzo servizio, Jashari in grande crescitaIl Milan vince 1-0 contro il Lecce a San Siro e resta a -3 dalla capolista Inter: decisivo nella ripresa il primo goal in Serie A di Niclas Fullkrug, che di testa trova la deviazione vincente su assis ... goal.com

Si è conclusa la 25^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelleSI è chiusa la 25ª giornata di Serie A che si era aperta venerdì sera con Pisa-Milan, gara vinta 2-1 rossoneri, e si è chiusa. tuttomercatoweb.com

Serie A, Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-26-risul - facebook.com facebook