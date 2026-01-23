L'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A. La partita ha visto protagonisti Pio Esposito, considerato un talento emergente, e Dimarco, autore di un cambio di passo decisivo. Sommer ha vissuto una serata difficile, mentre Moreo aveva illuso i tifosi. Di seguito, i voti, i migliori e i peggiori del match.

Voti, Top e Flop del match valevole per la 22esima giornata di Serie A L'Inter dimentica il ko con l'Arsenal rimontando il Pisa da 0-2 a 6-2. Prova di fuga dei nerazzurri, che allungani momentaneamente in testa alla classifica: +6 sul Milan e +9 addirittura sul Napoli, nel weekend in cui i rossoneri dovranno vedersela con la Roma all'Olimpico e gli azzurri con la Juve a Torino. Le Pagelle di Inter-Pisa. INTER FLOP Sommer 4 – Con una giocata errata, oltre che senza senso (Zielinski era marcato, perché passarla a lui?) regala il vantaggio al Pisa. Resta il grande punto debole di questa Inter Bisseck 6,5 De Vrij 6,5 Bastoni 7 Luis Henrique 5,5 – TOP Dal 34? Dimarco 7,5 – Il suo ingresso in campo cambia la partita.

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illude

Inter Pisa LIVE 3-2: Scuffet miracoloso su Pio Esposito e DimarcoAlle ore 20:45, a San Siro, si svolge la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata della Serie A 202526.

