PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 0-2 | Spinazzola scatenato per Sarri non si salva nessuno

Nella partita tra Lazio e Napoli valida per la 18ª giornata di Serie A, il Napoli si è imposto per 2-0 all’Olimpico. La prestazione dei partenopei si è distinta, con Spinazzola tra i più attivi tra i padroni di casa. Di seguito, i voti e il tabellino del match, analizzando le principali occasioni e le valutazioni dei singoli protagonisti.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 18a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Leonardo Spinazzola (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6 Marusic 5 Gila 5 Romagnoli 5 Pellegrini 5. Dal 62? Lazzari 5 Guendouzi 5 Cataldi 5. Dal 70? Belahyane 5,5 Basic 5 Cancellieri 5. Dal 70? Isaksen 5,5 Noslin 5 Zaccagni 5 All.: Maurizio Sarri 5 Napoli. Milinkovic-Savic 6 Di Lorenzo 6,5 Rrahmani 7. Dal 78? Buongiorno sv Juan Jesus 6 Politano 7 McTominay 7 Lobotka 7 Spinazzola 7. Dal 78? Gutierrez sv Neres 6,5. Dal 67? Mazzocchi 5,5 Hojlund 6,5. Dall’87’ Lang sv Elmas 7 All.: Antonio Conte 7 Arbitro: Davide Massa (sez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 0-2: Spinazzola scatenato, per Sarri non si salva nessuno Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Napoli-Inter 3-1: Anguissa è ovunque, Spinazzola freccia, Acerbi un disastro Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CREMONESE 0-0: Sarri, in attacco è un disastro. Baschirotto solido Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Udinese-Lazio 1-1, pagelle e tabellino: Davis risponde a Vecino in pieno recupero, pari tra le polemiche per il doppio tocco di mano; Udinese-Lazio 1-1: Vecino illude Sarri, Davis pareggia al 95esimo; VOTI e TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: le pagelle e la cronaca; Serie A, Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen inguaia nuovamente i viola. Lazio-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: Politano e Spinazzola incontenibili, Noslin disastroso, Elmas ovunque, Zaccagni spento - inanella la quarta vittoria di fila confermandosi in stato di grazia: Spinazzola e Rrahmani mandano al tappeto la Lazio. msn.com

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Spinazzola super, Rrahmani la chiude! Politano graffia, conferma JJ - Bravo a rallentare Noslin che si era trovato a tu per tu. tuttonapoli.net

David e Openda sbagliano, Yildiz non basta: Banda e un super Falcone frenano Spalletti #juvelecce #seriea #pagelle #tabellino x.com

Genoa-Pisa 1-1, pagelle e tabellino di Goal.com: male Leali, Colombo e Leris da applausi, Semper risponde presente PAGELLE GENOA Leali (5) ha sulla coscienza l'1-1, Colombo (7) ha il merito di sbloccarla con una magia, Malinovskyi (5,5) si conferma poc - facebook.com facebook

