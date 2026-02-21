Pagamenti agli infermieri del 118 Sarmentino Confintesa | Anomalie nelle tempistiche

Il sindacato Confintesa Sanità Sicilia ha segnalato ritardi nei pagamenti agli infermieri del 118, attribuendoli a possibili anomalie nelle tempistiche. Sarmentino, portavoce del sindacato, ha spiegato che alcune retribuzioni non sono state corrisposte nei tempi previsti, creando disagio tra gli operatori sanitari. La richiesta di chiarimenti è stata inviata all’assessorato regionale alla Salute, al Dipartimento di pianificazione strategica e all’Arnas Civico di Palermo. La situazione rimane da chiarire.

Con una nota sindacale Confintesa Sanità Sicilia ha chiesto all’assessorato della salute della Regione Siciliana, al Dipartimento per la pianificazione strategica e alla Direzione dell’Arnas Civico di Palermo, il perché di alcune anomalie nella tempistica dei pagamenti di parte degli infermieri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Ausl, più soldi per i turni extra. Ulteriori premi agli infermieri divisi tra Pronto soccorso e 118L’AUSL incrementa i fondi per i turni extra, premiando gli infermieri con incentivi divisi tra Pronto Soccorso e 118. Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia per separarsi dalla Danimarca e unirsi agli UsaRecentemente, si è diffusa la notizia che gli Stati Uniti starebbero valutando l’offerta di pagamenti agli abitanti della Groenlandia come incentivo per favorire una possibile separazione dalla Danimarca e un'eventuale adesione agli Stati Uniti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pagamenti agli infermieri del 118, Sarmentino (Confintesa): Anomalie nelle tempistiche; Quali arretrati dei rinnovi dei contratti nazionali CCNL verranno pagati negli stipendi di Febbraio, a chi e di quanto. Schiavon (Enpapi): Fondi previdenziali degli infermieri penalizzati dai pagamenti in nero. No anche agli intermediariIl dato sui pagamenti in nero, ben 1,4 miliardi, deve far riflettere anche perché si traduce in un’evasione contributiva importante che si ripercuote negativamente sui professionisti ma anche ... quotidianosanita.it Infermieri. Fnopi: È un lavoro usurante, non solo gravosoAudizione della Federazione alla Commissione Lavoro del Senato: Oggi, nelle disposizioni sui lavori usuranti gli infermieri rientrano solo in via residuale tra la generalità dei lavoratori notturni e ... quotidianosanita.it Pay like a Ninja - Conoscere il digitale per usarlo in modo sicuro. Questa mattina si è svolta la lezione online dedicata agli studenti delle scuole secondarie di II grado, nell’ambito del ciclo di incontri “Pagamenti digitali, sicurezza e truffe online” promosso da - facebook.com facebook Il Decreto Pnrr approvato il 29 gennaio 2026 introduce la progressiva eliminazione degli scontrini cartacei dei pagamenti elettronici x.com