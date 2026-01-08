Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia per separarsi dalla Danimarca e unirsi agli Usa

Recentemente, si è diffusa la notizia che gli Stati Uniti starebbero valutando l’offerta di pagamenti agli abitanti della Groenlandia come incentivo per favorire una possibile separazione dalla Danimarca e un'eventuale adesione agli Stati Uniti. Questa proposta, ancora in fase di discussione, solleva questioni politiche e strategiche sul futuro dell’isola e le relazioni internazionali coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno discusso la possibilità di versare pagamenti forfettari agli abitanti della Groenlandia per convincerli a separarsi dalla Danimarca e unirsi potenzialmente agli Stati Uniti. Lo riporta Reuters sul proprio sito citando quattro fonti. Anche se l’importo e le modalità di pagamento non sono ancora chiare, alcuni funzionari dell’amministrazione hanno valutato cifre che vanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

