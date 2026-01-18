La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre | Una storia molto brutta da quando c'è quella donna

Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e prima moglie di Graziano Rossi, commenta la recente escalation nella disputa tra le due famiglie. In un intervento, esprime il suo pensiero sulla situazione, evidenziando come i rapporti siano stati complicati da quando è entrata in scena una nuova figura femminile. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto su una vicenda familiare che continua a suscitare attenzione.

La cosiddetta 'Guerra dei Rossi' vede un altro capitolo. Stavolta parla Stefania Palma, madre di Valentino e prima moglie di Graziano Rossi, che usa parole forti per la nuova compagna di Graziano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Binaghi dice perché Sinner è molto diverso da Tomba, Pantani e Valentino Rossi: “Lui è l’opposto”

Binaghi analizza le caratteristiche di Jannik Sinner, evidenziando le differenze rispetto a grandi campioni italiani come Tomba, Pantani e Valentino Rossi. Il presidente della FITP sottolinea come Sinner si distingua per un approccio e uno stile unici, rappresentando un esempio di diversità nel panorama sportivo nazionale. Questa riflessione offre una prospettiva sulle peculiarità e sui punti di forza di uno dei talenti emergenti del tennis italiano.

La compagna del padre di Valentino Rossi: “Ho subìto episodi gravissimi, loro temono per l’eredità”

Ambra, compagna di Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, condivide la propria versione dei fatti riguardo alla controversia che la vede coinvolta. Accusata di circonvenzione d'incapace, la donna sostiene di essere stata vittima di episodi gravissimi e afferma che il motivo principale riguarda questioni di eredità e denaro. La vicenda riflette tensioni familiari che coinvolgono il campione di motociclismo e la sua famiglia.

