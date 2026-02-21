La mamma di Domenico in lacrime | Se n’è andato con lui fino alla fine

La mamma di Domenico si è lasciata andare alle lacrime confessando: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”. La donna ha lasciato l’ospedale Monaldi, ancora scossa dalla perdita del bambino, che aveva solo cinque anni. Sul suo volto si legge la tristezza e la fatica di un dolore improvviso. La famiglia si stringe nel lutto, mentre i vicini si chiedono cosa sia successo al bambino, che era stato ricoverato pochi giorni fa.

Tempo di lettura: 2 minuti “Se n’è andato, è finito”. Lo ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall’ ospedale Monaldi. Patrizia Mercolino ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio. “ Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l’Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all’ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina: ed è finita”. Lo ha detto a “Mi Manda Rai Tre” Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo vittima di trapianto fallito che stamattina è deceduto nell’ospedale Monaldi di Napoli dove si trovava ricoverato in coma dallo scorso 23 dicembre nel reparto di terapia intensiva.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Bimbo con cuore danneggiato, la mamma non molla: “Fino alla fine spero” | GUARDAIl bambino con il cuore danneggiato ha bisogno di un trapianto e la madre non si arrende.

