Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv corteo si muove per le vie della città
Il corteo organizzato contro la partita Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, in programma a Bologna nella serata di venerdì 12 dicembre, percorre le strade della città seguito dagli agenti di polizia. Ilrestodelcarlino.it
| Hapoel Tel Aviv rimane prima in solitaria: batte la Virtus Bologna e interrompe la striscia imbattuta in casa - 17 nell'ultimo quarto vince a Bologna per la quindicesima giornata di Eurolega, interrompendo la striscia vincente della squadra di casa. pianetabasket.com
Virtus Bologna rimontata e battuta dall’Hapoel Tel Aviv, Dusko Ivanovic impietoso - La Virtus Bologna spreca un vantaggio di +14 avuto verso la fine del secondo quarto (42- sportal.it
Virtus Bologna e Francesco Ferrari sempre più vicini. Le Vu Nere stanno formalizzando l’accordo con l’ala azzurra classe 2005 per prelevarlo subito dall’UEB Gesteco Cividale e dare a coach Dusko Ivanovic un nuovo rinforzo per allungare le proprie rotazio - facebook.com facebook
? #Eurolega, prima sconfitta interna per la Virtus Bologna x.com
Eurolega, Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 74-79: gli highlights