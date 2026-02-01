Lesmo passa la fiamma olimpica | un corteo colorato per le vie della città

Questa mattina Lesmo ha accolto la fiaccola olimpica con un corteo di colori e musica. La città ha visto sfilare atleti, volontari e cittadini, tutti insieme per celebrare l’evento che segna l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano e Cortina. La fiamma ha percorso le vie principali, portando entusiasmo e un senso di festa tra la gente. Domani, la fiaccola continuerà il suo cammino arrivando a Seveso per la 58esima tappa del viaggio.

Il 3 febbraio la fiamma olimpica arriverà a Seveso per la 58esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Proveniente da Arcore, proseguirà verso Lesmo dove arriverà intorno alle 13:10 e inizierà il suo percorso in via IV Novembre: vediamo come sarà accolta.Chi ci sarà ad attendere la.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Lesmo Passa La Fiamma A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse A Lesmo, la Fiamma olimpica attraversa le strade della Brianza in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lesmo Passa La Fiamma Argomenti discussi: A Lesmo passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse; Olimpiadi Milano Cortina: anche a Lesmo scuole lungo il percorso della fiaccola; Arriva la Fiamma olimpica in Brianza: dove passa, tutte le strade chiuse; La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso. Lesmo, passa la fiamma olimpica: un corteo colorato per le vie della cittàIl 3 febbraio la fiamma olimpica arriverà a Seveso per la 58esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Proveniente da Arcore, proseguirà verso Lesmo dove arriverà intorno alle 13:10 e inizierà ... monzatoday.it Arcore, passa la fiamma olimpica: giochi di luce e migliaia in piazzaIl 3 febbraio dopo mezzogiorno la fiamma olimpica farà il suo arrivo ad Arcore, per la 58esima tappa del viaggio della fiamma per Milano-Cortina 2026. Vediamo come sarà accolta in città e come si sta ... monzatoday.it La storia passa da Arcore! Il percorso: Via Maggi e Via Marconi, direzione Lesmo. Attenzione: Previste chiusure stradali nella mattinata. Organizzate i vostri spostamenti e preparatevi a tifare i tedofori! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.