Bari-Pescara 1-1 | le pagelle dei biancorossi
Il pareggio per 1-1 tra Bari e Pescara, ultima in classifica, lascia molteplici considerazioni in casa biancorossa. Un risultato che, se da un lato mantiene invariata la posizione in classifica, dall’altro solleva preoccupazioni sulla prestazione della squadra e sulle possibilità di miglioramento nel prosieguo del campionato.
Il pareggio per 1-1 contro l’ultima in classifica lascia in eredità più delusione che sollievo in casa Bari. In un San Nicola svuotato dalla protesta dei tifosi, i biancorossi hanno offerto un’altra prova piena di limiti tecnici e fragilità mentali, finendo subito sotto, fallendo due rigori con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
