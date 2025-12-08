Bari-Pescara 1-1 | le pagelle dei biancorossi

Baritoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pareggio per 1-1 tra Bari e Pescara, ultima in classifica, lascia molteplici considerazioni in casa biancorossa. Un risultato che, se da un lato mantiene invariata la posizione in classifica, dall’altro solleva preoccupazioni sulla prestazione della squadra e sulle possibilità di miglioramento nel prosieguo del campionato.

Il pareggio per 1-1 contro l’ultima in classifica lascia in eredità più delusione che sollievo in casa Bari. In un San Nicola svuotato dalla protesta dei tifosi, i biancorossi hanno offerto un’altra prova piena di limiti tecnici e fragilità mentali, finendo subito sotto, fallendo due rigori con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bari pescara 1 1Bari-Pescara 1-1: botta e risposta al “San Nicola” - Pescara di Lunedì 8 dicembre 2025: biancazzurri avanti in avvio con Di Nardo gioca oltre un'ora in dieci per il rosso a Olzer e subisce il pari nel finale da Maggiore ... Secondo calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Bari Pescara 1 1