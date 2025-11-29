Empoli-Bari 5-0 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari esce dal Castellani di Empoli con una delle sconfitte più pesanti della sua stagione: un 5-0 senza attenuanti che fotografa alla perfezione il crollo dei biancorossi dopo un primo tempo tutto sommato incoraggiante. La squadra che Vincenzo Vivarini ha ereditato da Fabio Caserta, era. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

LIVE I tifosi del #Bari ad #Empoli. DATI SPETTATORI LIVE shorturl.at/LUGJN - facebook.com Vai su Facebook

I precedenti in casa azzurra, i subentrati azzurri, gli ex, i confronti tra i due tecnici, gli incroci con l'arbitro Maresca: a cura di @footballdata_fi le curiosità di #EmpoliBari, quattordicesimo turno di #SerieBKT in programma domani alle 15.00 ? Vai su X

Empoli-Bari 5-0, le pagelle: Yepes MVP, Pellegri determinante. Vicari tradisce i suoi - Prestazione da leader, oltre che da capitano. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Empoli-Bari 5-0: le pagelle dei biancorossi - Dal buon avvio al crollo totale: biancorossi travolti Castellani, con una difesa in panne e nessuna reazione nonostante il cambio in panchina ... Da baritoday.it

Bari, la prima di Vivarini è un disastro: l'Empoli vince 5-0. Frosinone ok, è 2°. Tris Venezia, colpo Padova - I toscani schiantano i biancorossi e si portano in zona playoff. Segnala msn.com