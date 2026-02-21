Pachino insegnante aggredita da un genitore davanti alla scuola

Un insegnante è stata aggredita da un genitore davanti a una scuola di Pachino, in provincia di Siracusa, a causa di un diverbio sulla gestione di un problema scolastico. La donna ha riportato ferite leggere mentre cercava di calmare l’uomo, che ha perso il controllo. Testimoni hanno assistito alla scena, che si è svolta sotto gli occhi di studenti e passanti. La polizia sta ancora investigando sulle cause dell’incidente.

© Dayitalianews.com - Pachino, insegnante aggredita da un genitore davanti alla scuola

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nel Siracusano. Un grave episodio di violenza si è verificato a Pachino, in provincia di Siracusa. Una docente di un Istituto comprensivo sarebbe stata aggredita da un genitore davanti all’edificio scolastico. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, 20 febbraio, e ha scosso profondamente la comunità locale, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza negli ambienti scolastici. La denuncia del sindaco Giuseppe Gambuzza. A rendere noto l’accaduto è stato il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, nella foto d’apertura, che ha affidato ai social un messaggio di dura condanna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Insegnante aggredita da un genitore davanti a una scuola di PachinoUn genitore ha aggredito un’insegnante davanti alla scuola di Pachino, causando scompiglio tra studenti e personale. Maestra aggredita a scuola da un genitore a Piacenza: finisce in ospedale, scatta la denunciaUna maestra è stata aggredita da un genitore in una scuola di Piacenza e ora si trova in ospedale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pachino. Insegnante aggredita da un genitore, il sindaco:Ferma condanna; Insegnante aggredita da un genitore. Allarme violenza nelle scuole; Pachino | Insegnante aggredita da un genitore finisce in ospedale; Mazara del Vallo | Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno: morto diciassettenne. Insegnante aggredita dal genitore di uno studente in una scuola a Pachino. «Inaccettabile»Una docente dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino è stata aggredita dal genitore di uno studente. meridionews.it Violenza tra i banchi a Pachino: insegnante colpita dal padre di un alunnoUna docente dell’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino è stata violentemente aggredita da un genitore nella mattinata di ieri durante un incontro scolastico, riportando traumi giudicati g ... blogsicilia.it Un'insegnante aggredita da un genitore a Pachino, a denunciare l'accaduto è stato il sindaco Giuseppe Gambuzza sui social - facebook.com facebook Un'insegnante aggredita da un genitore a Pachino, a denunciare l'accaduto è stato il sindaco Giuseppe Gambuzza sui social x.com