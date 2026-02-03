Maestra aggredita a scuola da un genitore a Piacenza | finisce in ospedale scatta la denuncia

Una maestra è stata aggredita da un genitore in una scuola di Piacenza e ora si trova in ospedale. L’episodio è avvenuto durante l’orario delle lezioni, lasciando tutti sotto shock. La polizia ha già denunciato l’uomo, che ha messo fine alla calma quotidiana dell’istituto.

Grave episodio di violenza all'interno di un istituto scolastico di Piacenza durante l'orario delle lezioni. Un padre, presentatosi a scuola per prelevare la figlia prima del termine delle attività didattiche, ha aggredito fisicamente la maestra della bambina davanti agli occhi della stessa minore e di altre persone presenti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, italiano e di giovane età, si sarebbe recato all'ingresso della scuola chiedendo di portare via la figlia in anticipo. Alla richiesta dell'insegnante di compilare il necessario modulo di autorizzazione, previsto dal regolamento scolastico, la situazione è rapidamente degenerata.

