Outdoor da record Nel 2025 vendite in aumento del 10%

Nel 2025, il settore outdoor ha mostrato numeri record, con un incremento del 10,56% nelle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato favorito dall’interesse crescente verso le vacanze all’aria aperta, che ha spinto molte famiglie a investire in nuovi mezzi. Inoltre, i cambi di proprietà di veicoli usati sono saliti del 6,05%, evidenziando una domanda forte anche nel mercato dell’usato. I dati confermano un anno positivo per il settore outdoor.

Si è chiuso nel migliore dei modi il 2025 per il mondo outdoor, secondo i dati elaborati da APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, si è registrato un aumento delle immatricolazioni di nuovi mezzi pari a +10,56% rispetto al 2024, a cui si aggiunge una crescita del +6,05% nei cambi di proprietà per l'usato. In termini assoluti, nel 2025 sono stati acquistati in Italia più di 44.000 automezzi. "Osserviamo con soddisfazione l'entusiasmo di italiani ed europei per il camper - spiega Simone Niccolai, presidente di APC -. Anche il noleggio sta andando bene, non solo in estate ma tutto l'anno: un segnale davvero positivo che conferma l'interesse di un nuovo pubblico per il camper.