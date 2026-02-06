Coach Pomes | Sfida fondamentale contro Sassari per l' Apu Udine
Domani sera l’Apu Udine affronta la sfida più importante della stagione contro Sassari. Dopo aver concluso il turno 19 con una vittoria, i giocatori si preparano a giocare in casa contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. La partita si prospetta decisiva per la classifica e coach Pomes sa che serve il massimo impegno per portare a casa i due punti.
Nel Round 19 della LBA Apu Old Wild West Udine si prepara ad ospitare il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. L’incontro è presentato come una verifica cruciale per la classifica e per il ricordo della prima vittoria stagionale, con la squadra friulana determinata a confermare reattività e consistenza. La sfida richiede concentrazione costante e gestione accurata delle dinamiche di gioco, senza lasciare nulla al caso. Udine arriva da un periodo di partite impegnativo e conta su alcune defezioni, ma mostra solidità difensiva e capacità di adattamento a diverse situazioni di gioco. Sassari ha operato cambiamenti significativi durante la stagione, includendo due innesti e una revisione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Apu Udine
La Guerri Napoli cede nel finale all’Apu Udine
Fallisce la rimonta finale, Apu Udine-Derthona finisce 90-94
#ApuUdine, le parole di coach Pomes in vista della gara contro Brescia facebook
Udine, Pomes: "Vogliamo essere competitivi anche a Brescia" #LBASerieA | #pianetabasket x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.