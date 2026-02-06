Domani sera l’Apu Udine affronta la sfida più importante della stagione contro Sassari. Dopo aver concluso il turno 19 con una vittoria, i giocatori si preparano a giocare in casa contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. La partita si prospetta decisiva per la classifica e coach Pomes sa che serve il massimo impegno per portare a casa i due punti.

Nel Round 19 della LBA Apu Old Wild West Udine si prepara ad ospitare il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. L’incontro è presentato come una verifica cruciale per la classifica e per il ricordo della prima vittoria stagionale, con la squadra friulana determinata a confermare reattività e consistenza. La sfida richiede concentrazione costante e gestione accurata delle dinamiche di gioco, senza lasciare nulla al caso. Udine arriva da un periodo di partite impegnativo e conta su alcune defezioni, ma mostra solidità difensiva e capacità di adattamento a diverse situazioni di gioco. Sassari ha operato cambiamenti significativi durante la stagione, includendo due innesti e una revisione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coach Pomes: "Sfida fondamentale contro Sassari per l'Apu Udine

Approfondimenti su Apu Udine

