Brindisi e la sfida della reindustrializzazione | Marchionna punta su nuove aree e logistica portuale

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha parlato della sfida della città per tornare a crescere industrialmente. Durante l’evento di presentazione delle nuove linee di produzione di Green Independence e Athena SpA, Marchionna ha spiegato che l’obiettivo principale è trovare spazi adeguati per attirare nuovi investitori. La città punta a rilanciare i settori industriali e a sfruttare meglio le aree portuali, per creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

BRINDISI – A margine della presentazione della nuova linea produttiva di Green Independence e Athena SpA, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha fatto il punto della situazione sul futuro industriale della città, soffermandosi in particolare sulla ricerca di spazi per i nuovi investitori.

