Ha le allucinazioni esce dall' auto e si getta in un canale | salvato dai carabinieri

Un episodio drammatico ha visto protagonista un uomo in preda a allucinazioni: dopo aver aperto lo sportello dell’auto, si è precipitato sui binari e infine è finito in un canale di scolo. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvarlo da una situazione potenzialmente fatale. Un intervento rapido e deciso che ha evitato il peggio, evidenziando l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

