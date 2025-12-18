Ha le allucinazioni esce dall' auto e si getta in un canale | salvato dai carabinieri
Un episodio drammatico ha visto protagonista un uomo in preda a allucinazioni: dopo aver aperto lo sportello dell’auto, si è precipitato sui binari e infine è finito in un canale di scolo. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvarlo da una situazione potenzialmente fatale. Un intervento rapido e deciso che ha evitato il peggio, evidenziando l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.
In preda alle allucinazioni ha aperto lo sportello dell'auto, si è lanciato sui binari della linea ferroviaria e poi è finito in un canale di scolo. L'incredibile episodio è avvenuto a Monte San Biagio e ha richiesto l'immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri, che gli hanno salvato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
