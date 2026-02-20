Ostia si ferisce con un taglierino e si lancia nel canale dei Pescatori | salvato dai carabinieri
Ostia, oggi pomeriggio, un uomo si è ferito con un taglierino e si è lanciato nel canale dei Pescatori, creando panico tra i presenti. La scena si è svolta intorno alle 17, quando alcuni passanti hanno visto la persona agitarsi e poi gettarsi nelle acque. I carabinieri sono intervenuti rapidamente per salvarlo e bloccare la situazione. La vicenda ha attirato molta attenzione lungo il lungomare Duilio, dove si sono radunate diverse persone.
Ostia, 20 febbraio 2026 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, attimi di forte apprensione hanno scosso il lungomare Duilio a Ostia, dove un uomo armato di taglierino ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. La segnalazione di una persona sospetta ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Ostia, giunti rapidamente sul posto per verificare la situazione. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo si è improvvisamente diretto verso il canale dei Pescatori e si è gettato in acqua. Prima e durante il gesto, avrebbe compiuto atti autolesivi, procurandosi ferite in diverse parti del corpo con la lama del taglierino che aveva con sé.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
