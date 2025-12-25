Entrano nel vivo le celebrazioni del Natale 2025 nella Basilica Papale di San Francesco in Assisi, con il momento centrale rappresentato dalle solenni liturgie del 25 e 26 dicembre, a cui seguirà un calendario ricco di appuntamenti religiosi e culturali nel segno della spiritualità francescana. La Custodia Generale del Sacro Convento propone un percorso che unisce preghiera, musica e partecipazione comunitaria, molto atteso da fedeli e pellegrini provenienti dall’Italia e dall’estero. 25 dicembre: il Natale del Signore. Il giorno di Natale, cuore dell’intero tempo liturgico, sarà scandito da numerose celebrazioni eucaristiche nella chiesa inferiore della Basilica, per permettere un’ampia partecipazione dei fedeli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Natale 2025 ad Assisi: il 25 e 26 dicembre il cuore delle celebrazioni nella Basilica di San Francesco

