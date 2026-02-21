Ospedale Gravina al via la riorganizzazione dei parcheggi

L’ospedale Gravina ha avviato una riorganizzazione dei parcheggi per risolvere i problemi di sosta che si verificano ogni giorno. La causa principale è l’aumento dei pazienti e dei visitatori, che rende difficile trovare posto. Ora si modificano le aree di sosta e si creano nuovi spazi per alleggerire il traffico intorno all’ingresso principale. La novità riguarda anche il posizionamento di cartelli informativi per facilitare la visita.

Al via la riorganizzazione delle aree di parcheggio dell’ospedale Gravina, nell’ambito di un programma di riqualificazione e ottimizzazione degli spazi finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruizione dei servizi da parte dell’utenza e del personale. Il parcheggio prospiciente Villa Patti resterà temporaneamente chiuso in vista della prossima realizzazione di interventi di sistemazione e ammodernamento dell’area che, al termine dei lavori, sarà destinata prioritariamente all’utenza. Gli interventi mirano a rendere lo spazio più funzionale, sicuro e adeguato ai bisogni dei cittadini. Contestualmente, per rispondere alle nuove esigenze organizzative e logistiche della struttura, legate all’incremento delle attività e delle presenze quotidiane, il parcheggio di via Portosalvo sarà destinato al personale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nuovi spazi verdi, riorganizzazione dei parcheggi e aree per i pedoni: come cambia via OstienseVia Ostiense si rinnova con interventi dedicati alla mobilità sostenibile e alla qualità dello spazio pubblico.

Castel Romano: Regione Lazio approva ampliamento di un ettaro, più negozi e riorganizzazione spazi e parcheggi.La Regione Lazio ha dato il via libera all’ampliamento di Castel Romano, il più grande outlet di Roma.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.