Castel Romano | Regione Lazio approva ampliamento di un ettaro più negozi e riorganizzazione spazi e parcheggi

La Regione Lazio ha dato il via libera all’ampliamento di Castel Romano, il più grande outlet di Roma. Ora il centro commerciale può aggiungere un ettaro di negozi e riorganizzare gli spazi e i parcheggi. La novità promette di attirare più visitatori e migliorare l’offerta commerciale. I lavori potrebbero partire presto, portando cambiamenti concreti in zona.

Il più grande outlet di Roma, Castel Romano, si prepara a una nuova fase di espansione, con l'approvazione definitiva della Regione Lazio che sblocca un ampliamento di circa un ettaro di negozi. La notizia, giunta nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, segna un ulteriore passo avanti per il complesso commerciale situato lungo la via Pontina, dopo il primo significativo ampliamento risalente al 2013. L'ok regionale, arrivato dopo un iter iniziato nel 2021 con l'amministrazione Zingaretti, è stato formalizzato con una variante che, pur riducendo le cubature complessive del 18,6%, permette di incrementare l'offerta commerciale e migliorare l'attrattività del polo, senza però determinare, secondo quanto dichiarato dalla società proprietaria, un aumento significativo del traffico.

