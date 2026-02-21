Ospedale di Comunità a Montella | difendiamo la sanità pubblica contro polemiche e strumentalizzazioni

Il Circolo di Sinistra Italiana di Montella ha deciso di intervenire dopo settimane di attacchi mediatici sulla costruzione dell’Ospedale di Comunità. Le polemiche sono nate da accuse infondate che hanno alimentato tensioni tra cittadini e amministratori. La discussione si è accesa anche sui social, dove si sono diffusi messaggi di diffidenza. La questione rimane centrale per la salute pubblica e la tutela dei servizi sanitari locali. La decisione di portare avanti il progetto è ormai definitiva.

Intervento del Circolo “E. Berlinguer” di Sinistra Italiana sulla necessità e sulle polemiche riguardo il nuovo presidio sanitario Dopo settimane di campagna mediatica strumentale e fuorviante, il Circolo di Sinistra Italiana “E. Berlinguer” di Montella, parte integrante dell'amministrazione comunale dal 2019, ritiene doveroso chiarire pubblicamente la propria posizione sulla realizzazione dell’Ospedale di Comunità e riportare il confronto su basi oggettive. Gli Ospedali di Comunità sono presidi territoriali concepiti per rafforzare l’assistenza sanitaria pubblica di prossimità. Rappresentano una grande opportunità, soprattutto per le aree più svantaggiate come la nostra, che soffrono la cronica assenza di servizi pubblici essenziali e il dramma dello spopolamento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Montella, convento sbarrato: Fra Marcus ferma i lavori per l’ospedale di comunitàQuesta mattina Fra Marcus, il religioso Mario Reichenbach, si è presentato all’ingresso del convento di San Francesco a Folloni. Ospedale di comunità a Montella: il Prefetto convoca Comune e frati francescaniIl Prefetto ha convocato il Comune e i frati francescani di Montella a causa delle tensioni sul progetto dell’ospedale di comunità a San Francesco a Folloni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli ospedali di comunità non vanno accatastati come pertinenze degli ospedali per acuti; Ospedali di comunità. Dalla mission alla pratica; Sanità, inaugurate le Case della Comunità Villa Tiburtina e Lunghezza; Assistenza h24 senza intasare i reparti: Ceva apre l’Ospedale di Comunità e arriverà anche la TAC. Ospedale di comunità di Montella, i fedeli non ci stanno: necessario fare chiarezza sulle prescrizioni della SovrintendenzaChiedono che si faccia chiarezza i fedeli di San Francesco a Folloni di Montella. Il vertice in Prefettura non è riuscito a sciogliere i tanti nodi che ancora restano irrisolti perchè si realizzi l'Os ... corriereirpinia.it Ospedale di comunità a Levanto: Riapirà a marzo al San NicolòLevanto – Al San Nicolò di Levanto riaprirà l’ospedale di comunità e torneranno operativi anche tutti i servizi ambulatoriali. La parte più imponente dei lavori di riconversione e di riqualificazione ... ilsecoloxix.it Al San Nicolò di Levanto riaprirà l’ospedale di comunità e torneranno operativi anche tutti i servizi ambulatoriali. La parte più imponente dei lavori di riconversione e di riqualificazione sono stati realizzati - facebook.com facebook Casa e Ospedale di comunità di Fiorentina, Francese e Cavallini: "Basta rinvii. La città merita risposte, non promesse" #Livorno #sanità x.com