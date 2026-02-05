Montella convento sbarrato | Fra Marcus ferma i lavori per l’ospedale di comunità

Questa mattina Fra Marcus, il religioso Mario Reichenbach, si è presentato all’ingresso del convento di San Francesco a Folloni. Ha deciso di fermare i lavori per l’ospedale di comunità, bloccando ogni attività nel complesso. La decisione arriva dopo alcune tensioni e dubbi sulla gestione dell’intervento. Ora si aspetta una risposta ufficiale dalle autorità e dai responsabili del progetto.

Montella — Alle 9 di questa mattina Fra Marcus - Mario Reichenbach - è all'ingresso del convento di San Francesco a Folloni. Sta dietro una sbarra chiusa con un catenaccio. Dice che è lì per impedire l'accesso alla ditta incaricata dal Comune di avviare i lavori per l'ospedale di comunità.Parla.

