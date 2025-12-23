Lavoro infrastrutture attrattività | la Bergamo che guarda al futuro nelle parole di Giovanni Zambonelli
In un contesto globale caratterizzato da incertezza e rapide trasformazioni, Bergamo si interroga su come mantenere competitività e crescita. A sei mesi dall’insediamento, il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Zambonelli, sottolinea l'importanza di risposte concrete su lavoro, infrastrutture e attrattività per sostenere il sistema economico locale e favorire uno sviluppo equilibrato nel tempo.
Bergamo. Come si resta competitivi in uno scenario economico globale segnato da instabilità, tensioni geopolitiche e trasformazioni profonde del lavoro? E come può un territorio continuare a crescere se mancano persone, competenze e infrastrutture adeguate? A sei mesi dall’inizio del mandato, il presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Giovanni Zambonelli, traccia una linea chiara: per sostenere il sistema economico bergamasco servono risposte concrete e tempestive, capaci di tenere insieme sviluppo, coesione sociale e visione di lungo periodo. Uno dei nodi centrali è la carenza strutturale di forza lavoro, che non riguarda più soltanto il manifatturiero ma attraversa sanità, servizi e comparti ad alta specializzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Giovanni Bloisi, il "Ciclista della Memoria" premiato al Pirellone: “La sua è una lezione di storia che guarda al futuro”
Leggi anche: I 63 anni di Enel: una storia che guarda al futuro, dall’Italia del boom economico alla leadership nelle rinnovabili a livello globale
Lavoro, infrastrutture, attrattività: la Bergamo che guarda al futuro nelle parole di Giovanni Zambonelli - Previsto a inizio 2026 l’avvio dei lavori del sottopasso ciclopedonale, propedeutico alla futura fermata del treno c ... bergamonews.it
Mercato del lavoro, oltre 5mila nuove assunzioni nel terzo trimestre del 2025 - Le assunzioni crescono notevolmente nelle aree dei Centri per l'Impiego di Trescore e in Valle Brem ... bergamonews.it
Equilibrio tra lavoro e qualità della vita, dove è meglio? A Bologna, Verona e Bergamo (non a Milano e Roma) - Non sono le metropoli ma i centri di medie dimensioni da Bologna a Verona e Bergamo. corriere.it
Sanità, lavoro e soprattutto infrastrutture: le priorità nella piattaforma della Uil Leggi tutto: - facebook.com facebook
#17dicembre Il SG @FitCisl @salvopellecchia ha aperto i lavori del Consiglio Generale @FitCislPuglia. “Il lavoro nei trasporti, nella logistica e nelle infrastrutture è uno snodo decisivo per il futuro della Puglia e del Mezzogiorno”. Dalle gare nel TPL e nella x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.