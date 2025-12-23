Lavoro infrastrutture attrattività | la Bergamo che guarda al futuro nelle parole di Giovanni Zambonelli

In un contesto globale caratterizzato da incertezza e rapide trasformazioni, Bergamo si interroga su come mantenere competitività e crescita. A sei mesi dall’insediamento, il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Zambonelli, sottolinea l'importanza di risposte concrete su lavoro, infrastrutture e attrattività per sostenere il sistema economico locale e favorire uno sviluppo equilibrato nel tempo.

