Ora raccoglieremo l’eredità Parla Marco Riva presidente del Coni Lombardia
Marco Riva, presidente del Coni Lombardia, afferma che ora si concentreranno sulla raccolta dell’eredità delle medaglie vinte. La Lombardia ha conquistato numerosi successi durante i recenti Giochi, rafforzando la propria reputazione sportiva. I risultati ottenuti hanno coinvolto atleti di diverse discipline e hanno portato entusiasmo tra gli appassionati locali. La regione ora si prepara a valorizzare ulteriormente i talenti emersi in questa manifestazione. La sfida è mantenere alta la passione e l’impegno.
“Lavoreremo perché a Milano resti una pista sul ghiaccio e soprattutto per non perdere l’ispirazione dei nostri atleti. La città poi tornerà ad avere una squadra di hockey e questa è una bella notizia” II conto delle medaglie non è ancora finito, ma la Lombardia ancora una volta è stata protagonista dei Giochi. Complimenti a Marco Riva, presidente del Coni Lombardia. “I complimenti vanno agli atleti, alle società, alle federazioni, ai gruppi sportivi militari, alla preparazione olimpica. Ma già a Parigi, Tokyo e Pechino gli atleti lombardi si erano comportati bene. Tra le medaglie di chi è nato in Lombardia e di chi si allena in regione abbiamo ottenuto tante soddisfazioni”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Ora raccoglieremo l'eredità. Parla Marco Riva, presidente del Coni LombardiaLavoreremo perché a Milano resti una pista sul ghiaccio e soprattutto per non perdere l'ispirazione dei nostri atleti. La città poi tornerà ad avere una squadra di hockey e questa è una bella notizia
