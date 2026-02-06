Milano Cortina il presidente del Coni | Post di Ghali? Polemiche ora fuori luogo
Il presidente del Coni mette in guardia dalle polemiche sul post di Ghali riguardo alla cerimonia di apertura di Milano Cortina. Dice che in questo momento preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi, considerando le polemiche come fuori luogo e poco utili.
(Adnkronos) – “Il post di Ghali polemico sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina? In questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, poco prima dell’inaugurazione di Casa Italia in Triennale a Milano, sullo sfogo dell'artista. Alla. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Il Coni e lo sfogo di Ghali: "Polemica fuori luogo"
Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni.
Milano Cortina, Ghali: il post polemico prima della cerimonia
Ghali si prepara a salire sul palco a Milano Cortina, ma prima di arrivare alla cerimonia ha pubblicato un post che ha fatto discutere.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: La presidente del CIO visita il Villaggio Olimpico di Milano: Lo spirito dei Giochi, lo spirito degli atleti, sta prendendo vita; Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura; Inizia l'Olimpiade di Mattarella: Milano Cortina si inaugura nel segno del Presidente; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Milano Cortina, il presidente del Coni: Post di Ghali? Polemiche ora fuori luogoIl post di Ghali polemico sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina? In questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo. adnkronos.com
Milano-Cortina 2026, i capi di Stato alla cena del Cio | Ecco il menùIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella seduto di fronte al vice presidente Usa Vance e alla presidente del Comitato olimpico internazionale Coventry ... tgcom24.mediaset.it
Dove si vedono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina x.com
Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina sono le più costose di sempre facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.