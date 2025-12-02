Merito Sportivo del Coni al presidente Cus Lentini | Tanti successi ora puntiamo ai Giochi Europei Universitari 2026

Il presidente del CUS Salerno, l’avvocato Lorenzo Lentini, ha ricevuto ieri la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni. La prestigiosa onorificenza per la stagione sportiva 2023 gli è stata consegnata nel corso della cerimonia che si è tenuta al palazzo della Provincia di Salerno. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

