Operaio cade da un' altezza di 6 metri a bordo di una nave

10 gen 2026

Un incidente si è verificato questa mattina a bordo di una nave, quando un operaio è caduto da un'altezza di circa 6 metri. Fortunatamente, sono state avviate le procedure di soccorso e le autorità sono intervenute sul posto. Sono in corso accertamenti per valutare le cause dell'incidente e le condizioni dell'operaio.

Un operaio è rimasto ferito questa mattina, sabato 10 gennaio, dopo essere caduto da un'altezza di circa 6 metri. Si trovava all'interno di una nave mercantile ferma in banchina a Porto Marghera. Le cause della caduta sono in fase di accertamento. L'allarme è stato lanciato alle 10, attivando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

